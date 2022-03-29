أسوشيتد برس: الزيادة الأخيرة في أسعار السلع الغذائية في ليبيا تقلق الشعب مما هو آت

أكدت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية أن “ليبيا التي عانت ويلات الحرب الأهلية على مدار سنوات، فإن الزيادة الأخيرة في أسعار السلع الغذائية الأساسية تقلق الشعب مما هو آت”.

ونقلت الوكالة الأمريكية، عن لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش قولها “ببساطة لم يعد في مقدور الأشخاص شراء الغذاء بنفس الجودة أو الكمية التي يحتاجون إليها ويعتبر الأشخاص في المناطق التي يدور فيها الصراع والمناطق المتأثرة بالأزمات الأكثر عرضة للخطر “.

وفي سياق متصل؛ قالت كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن “مجموعة مماثلة من الظروف قادت إلى سلسلة من الانتفاضات في أواخر عام 2010 في ما عرف بالربيع العربي.

وأضافت غورغييفا، خلال مشاركتها في منتدى الدوحة يوم الأحد، أنه “حين تقفز الأسعار ولا يجد الفقراء ما يطعمونه لأسرهم فإنهم يخرجون إلى الشوارع”.