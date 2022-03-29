الدبيبة يوجه بدعم الإدارة المحلية ونقل الاختصاصات للبلديات

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء على ضرورة دعم الإدارة المحلية من خلال دعم البلديات، ونقل الاختصاصات للبلدية لتتمكن من تقديم الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الحكومة بديوان مجلس الوزراء، مع عمداء بلديات المنطقة الشرقية الذين يشاركون في أعمال الاجتماع العادي الأول للإدارة المحلية للعام 2022، بحسب منصة حكومتنا.

وخصص اللقاء لمتابعة المشاكل والصعوبات التي تواجه البلديات، وما نُفّذ من مشروعات من خلال المخصصات المالية للبلديات لعام 2021، وكذلك من خلال الأجهزة التنفيذية وناقش الاجتماع أيضا ما نُفّذ من نقل الاختصاصات وتفعيل الإدارة المحلية، وكذلك رسوم الإيرادات وكيفية الاستفادة منها.

وشارك في الاجتماع نائب رئيس الوزراء حسين القطراني، ووزراء الإسكان والتعمير والحكم المحلي والداخلية والرياضة، والدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومديرو أجهزة تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وتنفيذ مشروعات المواصلات، وتنمية وتطوير المراكز الإدارية، ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات.

كما حضر الاجتماع عمداء بلديات الأبيار، الأبرق، بئر الأشهب، مساعد، طبرق، مدور الزيتون، شحات، جخرة، جالو، تازربو، الكفرة، زمزم، القبة، البيضاء، مرسى دفنة، ساحل الجبل، الوفاق، توكرة، خليج السدرة، البردي، المرج، وردامة، عمر المختار، سوسة، مرادة، المليطانية.