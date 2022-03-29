السفير الأمريكي: التقيت قادة 19 حزباً سياسيا ومعجب بحماسهم لإجراء الانتخابات

عبر السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عن سروره بلقاء قادة 19 حزباً سياسياً ليبيًا خلال المشاورات التي جرت في تونس باستضافة المعهد الوطني الديمقراطي.

وقال «نورلاند»، في بيان عبر صفحة السفارة الأمريكية في طرابلس، “كان من دواعي سروري أن ألتقي اليوم بقادة 19 حزباً سياسياً ليبيًا خلال المشاورات التي جرت في تونس باستضافة المعهد الوطني الديمقراطي”.

‏وأضاف «شاهدت أنا والسفيرة البريطانية كارولين هوردال حماسهم الشديد، وأنا معجب بتصميمهم على مساعدة ‎ليبيا على استعادة الزخم نحو الانتخابات. والولايات المتحدة تقف إلى جانبهم في هذا الجهد».