كشف مكان صحفي ومهندس من بنغلادش فقدا أثرهما في ليبيا منذ 5 أيام

أعلنت وزارة خارجية بنغلاديش العثور على الصحفي زاهدور الرحمن، والمهندس سافول إسلام اللذين فُقدا أثرهما في ليبيا منذ خمسة أيام، وينتظر تسليمهما قريبا.

وأكد وزير خارجية بنغلاديش أبوكلام عبدالمؤمن الموجود في سريلانكا الآن، العثور على زاهدور، وهو مراسل لقناة «إن تي في» التلفزيونية الخاصة. وقال سفير بنغلاديش لدى ليبيا، إس إم شميم أوز زمان، إن السلطات الليبية أخبرته أن الصحفي محتجز لديها.

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بدورها قالت عائلة زاهدور إن نجلهم سافر إلى المملكة المتحدة في 3 مارس، ووصل إلى العاصمة الليبية طرابلس في 21 مارس، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء. وقبل يوم من اختفائه، التقط زاهدور عدة صور في ميدان الشهداء بطرابلس في 22 مارس.

وخرج الصحفي بصحبة المهندس بعد لقاء مع السفير في مارس الجاري، وفقد أثرهما منذ ذلك الحين قبل أن يتبين أنهما كانا برفقة سائقهما الليبي محمد خالد في مركز احتجاز تابع لأحد أجهزة الأمن في العاصمة طرابلس.