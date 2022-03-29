الدبيبة يوجّه بحماية الأصول الليبية المجمدة في بلجيكا

استعرض رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود الثلاثاء سير عمل الاستثمارات الليبية في الخارج أمام رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة الذي يشغل منصب رئيس مجلس الأمناء للمؤسسة.

وتطرق محمود، بحسب بيان مقتضب للحكومة، إلى الإجراءات المتخذة تجاه الاستثمارات الليبية، فيما شدد الدبيبة على ضرورة مواصلة عمل إدارة المؤسسة على حماية الأصول الليبية في بلجيكا، دون التطرق إلى نوعية الإشكاليات القانونية التي تواجهها.

وقالت المؤسسة الليبية للاستثمار، قبل أسبوع، إن مجلس الأمن يعمل على النظر في تظلم تقدمت به المؤسسة ضد إجراءات الحكومة البلجيكية، التي اعتبرت أنها زجًّا في قضايا جنائية؛ بهدف الحصول على التعويض المالي من السلطات الليبية.

وأضافت المؤسسة حينها أن تحركات السلطات البلجيكية تهدف إلى استخدام أموال المؤسسة في سداد التزامات مالية وديون مقيدة على ليبيا، لصالح شركة يترأسها الأمير البلجيكي لوران.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية