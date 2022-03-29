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المنفي يؤكد على أهمية العمل الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

ناقش رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع رؤساء ديوان المحاسبة، خالد شكشك، وهيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي، الأعمال المؤسسية التي تقوم بها الهيئة والديوان ومدى أهميتهما .

وأكد المنفي خلال الاجتماع الذي عقد يوم أمس أهمية العمل الذي تقوم به الجهتان باعتبارهما مؤسستان رقابيتان مخولتان بتطبيق القوانين واللوائح المعمول بها في الكشف عن المخالفات المالية والإدارية في المؤسسات الحكومية، ومتابعة آلية عملها.

وشدد أيضا على ضرورة الاستمرار بذات طريقة العمل للمحافظة على موارد الدولة وصونها من التجاوزات.

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قناة ليبيا

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