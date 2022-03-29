ليبيا الان

السفارة الفرنسية: اتفقنا مع رئيس الوزراء فتحي باشاغا على ضرورة إجراء الانتخابات في جميع أنحاء ليبيا

تم النشر منذُ ثانيتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

اتفق المبعوث الفرنسي إلى ليبيا مع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

وقالت السفارة الفرنسية في ليبيا عبر حسابها على “تويتر” إن المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا بول سولير، أجرى اتصالا مع باشاغا، حيث اتفق الطرفان على ضرورة الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا.

وتابعت أن الطرفان اتفقا على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في جميع أنحاء ليبيا والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع عبر اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك