السفارة الفرنسية: اتفقنا مع رئيس الوزراء فتحي باشاغا على ضرورة إجراء الانتخابات في جميع أنحاء ليبيا

اتفق المبعوث الفرنسي إلى ليبيا مع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

وقالت السفارة الفرنسية في ليبيا عبر حسابها على “تويتر” إن المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا بول سولير، أجرى اتصالا مع باشاغا، حيث اتفق الطرفان على ضرورة الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا.

وتابعت أن الطرفان اتفقا على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في جميع أنحاء ليبيا والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع عبر اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.