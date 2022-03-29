وزير بحكومة الدبيبة: منحة الأبناء والزوجة ستنفذ عن 6 أشهر مطلع الأسبوع المقبل

أكد عادل جمعة، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، بحكومة الوحدة، أن “المصرف المركزي نفذ مرتبات شهر مارس لكل العاملين بالدولة”.

وقال «جمعة» في مؤتمر صحفي، موضحًا عددا من إجراءات حكومة الوحدة لشهر رمضان المبارك، إن “مرتبات العاملين بالخارج عن شهر يناير نفذها المركزين اليوم الثلاثاء”.

وتابع؛ “ستنفذ منح الطلبة الدارسين بالخارج لأشهر يناير وفبراير ومارس هذا الأسبوع”.

وأشار إلى أن “البنك المركزي نفذ منحة الأبناء والزوجة عن أشهر يناير وفبراير ومارس”.

وختم موضحًا “منحة الأبناء والزوجة ستنفذ عن 6 أشهر مطلع الأسبوع المقبل”، لافتًا إلى أنه “ستصرف 6 أشهر من منحة بدل إيجار للمهجرين في غضون أسبوع”.