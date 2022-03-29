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بلدية البوانيس تترقب افتتاح مكتب خدمة المواطن

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المجلس البلدي وادي البوانيس عن قرب الافتتاح الرسمي لمكتب خدمة المواطن داخل مقر ديوان البلدية؛ لاستقبال الشكاوى والاستفسارات وتظلمات المواطنين.

ويهدف هذا المكتب لتمكين المواطنين وعدم انتهاك حقوقهم بسبب إساءة استخدام السلطات ومنع القرارات الجائرة تجاههم، ودعم إمكانية تعرف المواطنين والبلدية على مكامن الخلل الإداري والمالي، وتعزيز الثقة بين المواطنين والبلدية.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص المجلس البلدي على تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وضمان وصولها لهم بكل يسر، وفق ما أوردته الصفحة الرسمية للمجلس على منصة فيس بوك.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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