بلدية البوانيس تترقب افتتاح مكتب خدمة المواطن

أعلن المجلس البلدي وادي البوانيس عن قرب الافتتاح الرسمي لمكتب خدمة المواطن داخل مقر ديوان البلدية؛ لاستقبال الشكاوى والاستفسارات وتظلمات المواطنين.

ويهدف هذا المكتب لتمكين المواطنين وعدم انتهاك حقوقهم بسبب إساءة استخدام السلطات ومنع القرارات الجائرة تجاههم، ودعم إمكانية تعرف المواطنين والبلدية على مكامن الخلل الإداري والمالي، وتعزيز الثقة بين المواطنين والبلدية.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص المجلس البلدي على تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وضمان وصولها لهم بكل يسر، وفق ما أوردته الصفحة الرسمية للمجلس على منصة فيس بوك.

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