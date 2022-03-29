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العرفي: نرحب ونبارك تقارب وجهات النظر بين دول الجوار والبلاد الصديقة لليبيا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عبر عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، عن ترحيبه، بما وصفه رحب بتقارب وجهات النظر لدول الجوار والدول الصديقة لليبيا.

وأضاف «العرفي»، في تصريحات رصدتها «الساعة24»، أن الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا ستباشر عملها قريبًا جدًا من العاصمة طرابلس وعلى الدبيبة تسليم السلطة لأنه مُنتهي الولاية قانونيًا.

ورأى أن التقارب المصري القطري سيكون بداية تحول في المواقف الدولية تجاه حكومة الوحدة، وسيكون موقفهم داعمًا للحكومة الليبية الجديدة.

واختتم بقوله، «أن الشركاء الدوليين، والإقليميوين يجب أن يلعبوا دور الوسيط في المسألة الليبية وتقريب وجهات النظر، ونرحب ونبارك تقارب وجهات النظر لدول الجوار والدول الصديقة لليبيا».

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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