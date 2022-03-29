الدبيبة يعد عمداء بلديات الجنوب بتكبير “الصريرات”

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التقى رئيس حكومة الوحدة المنتهية، عبدالحميد الدبيبة، بحضور عدد من الوزراء، مع عمداء بلديات المنطقة الجنوبية.

وقالت الحكومة، إن الدبيبة ناقش مع عمداء البلديات الاحتياجات والمواضيع المتعلقة بالإدارة المحلية.

وقال الدبيبة، مخاطبًا عمداء بلديات الجنوب، “في المرة السابقة قدمنا مبالغ للدعم وسميناها “الصريرات” وفي هذه السنة ممكن نكبروا هذه “الصريرات” شوية”.

شاهد | الدبيبة في حديثه عن الصريرات لعمداء بلديات المنطقة الجنوبية: ” السنة هذه حنكبروا #الصريرات شوية ” ! #العنوان #ليبيا pic.twitter.com/aAiAKN5QFF — صحيفة العنوان الليبية (@address_libya) March 29, 2022

كما التقى، الدبيبة ونائبه حسين القطراني، اليوم الثلاثاء، بديوان مع عدد من عمداء بلديات شرق ليبيا، المشاركين في أعمال الاجتماع العادي الأول للإدارة المحلية للعام 2022.

وحضر الاجتماع ووزراء الإسكان والتعمير والحكم المحلي والداخلية والرياضة، والدولة لشؤون مجلس الوزراء بالحكومة.

كما حضره مديري أجهزة تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وتنفيذ مشروعات المواصلات، وتنمية وتطوير المراكز الإدارية، ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات.

وأوضحت، أن اللقاء خصص لمتابعة المشاكل والصعوبات التي تواجه هذه البلديات، وما نفذ من مشروعات من خلال المخصصات المالية للبلديات لعام 2021، وكذلك من خلال الأجهزة التنفيذية.

وذكرت أنه تم مناقشة نقل الاختصاصات وتفعيل الإدارة المحلية، وكذلك رسوم الإيرادات وكيفية الاستفادة منها.

وقالت الحكومة، إن الدبيبة أكد على ضرورة دعم الإدارة المحلية من خلال دعم البلديات، ونقل الاختصاصات للبلدية لتتمكن من تقديم الخدمات للمواطنين.