مباحثات ليبية أوروبية ضمن الخطة التطويرية لديوان المحاسبة

بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع رئيسة عمليات بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا ساندرا قوفين، ومسؤولين في مشروع الاتحاد “مساندة ليبيا”، إمكانية دعم المشاريع في ليبيا.

وشهد الاجتماع مناقشة تحديد أطر التعاون في تنفيذ مشروعات التطوير الواردة بالخطة الاستراتيجية بالديوان من خلال برنامج مساندة ليبيا وتقديم التسهيلات كافة والدعم المطلوب لإنجاحه.

وحضر الاجتماع، الذي عقد الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، وكيل ديوان المحاسبة مدير الإدارة العامة للموارد البشرية ومكتب الخطط والنظم وضمان الجودة، وفق ما نقلته الصفحة الرسمية للديوان على منصة فيس بوك.

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