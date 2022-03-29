الحويج يكلف لجنة لإعداد قرار تحديد الأسعار الاسترشادية للخدمات الطبية بالقطاع الخاص

كلف وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريق الأعمال، محمد الحويج، لجنة من ذوي الاختصاص تتولى إعداد قرار تحديد الأسعار الاسترشادية للخدمات الطبية بالقطاع الخاص في صورته النهائية للاعتماد حتى تتم إحالته للجهات الضبطية والرقابية للتنفيذ.

جاء ذلك خلال اجتماع الحويج مع مديري إدارات التجارة الداخلية والدراسات والإصلاحات الاقتصادية ورئيس قسم الأسعار بالوزارة، بحضور مدير الشؤون الطبية بوزارة الصحة، والنقابة العامة للأطباء، وعدد من ممثلي الاتحادات الطبية، ومديري المصحات ومراكز الخدمات الطبية بالقطاع الخاص، وفق بيان صادر يوم أمس الإثنين عن وزارة الاقتصاد والتجارة.

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