76 نائبًا يعلنون رفضهم الدخول في أي حوار إلا بعد استلام حكومة باشاغا لمهامها في طرابلس

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أصدر 76 نائبًا، اليوم الثلاثاء، بيانًا بشأن المسار الدستوري والانتخابات، مؤكدين على قرارات مجلس النواب بشأن اعتماد خارطة الطريق والتعديل الدستوري الثاني عشر وتكليف حكومة جديدة.

وأكد النواب، إن خارطة الطريق قد أخذت في الاعتبار معالجة أهم الملفات التي لن يكون ممكنا أجراء أي انتخابات قبل إنجازها وعلى رأسها المصالحة والأمن والدستور، وقد اتفق المجلس على كيفية معالجتها وسبل دعمها.

وشدد النواب على رفض مناقشة تشكيل أي لجان خارج إطار التعديل الدستوري الـ12 الذي أقره مجلس النواب.

كما شددوا على رفض الدخول في أي حوار قبل أن يتم احترام سيادة القرار الوطني التوافقي واستلام الحكومة الشرعية برئاسة فتحي باشاغا لمهامها في طرابلس، وبسط نفوذها على كامل البلاد .

وشدد النواب كذلك بضرورة التزام البعثة الأممية بدورها الداعم للعملية السياسية واحترام ودعم أي اتفاق ليبي-ليبي يتم التوصل إليه.

ودعوا إلى تعهد مجلس النواب والتزامه التام بإجراء الانتخابات في موعدها دون تأخير والقيام بكل ما هو مطلوب منه في سبيل انجاز ذلك دون تأخير.