الوافي: حكومة الدبيبة أسرفت في غيها.. وباشاغا وسع حكومته بإملاءات معينة

رأى المرشح للانتخابات الرئاسية الشريف الوافي أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة قد أسرفت في غيها، كما وجه انتقاداته أيضًا إلى الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا التي تواجه بدورها رفض حكومة الدبيبة لتسليم مقاليد السلطة.

وقال الوافي، في تصريح لـ”218″، إن رئيس باشاغا لجأ إلى حكومة موسعة وإن اختيارات الوزراء تمت بحسب إملاءات معينة، فيما لم يجد باشاغا قبولاً في الشارع الليبي الذي كان يأمل أن يتغير المشهد الحالي المنقسم بين حكومة الدبيبة وباشاغا الذي لم يستطع الدفاع عن نفسه، بحسب وصفه.

وطالب المرشح الرئاسي الشريف الوافي في تصريحه باشاغا، بأن يؤكد بصراحة أكثر ويجدد تعهده بالموعد المحدد للانتخابات بعد 14 شهرًا، كما طالبه وأن يتعهد بأنه لن يدخل العملية الانتخابية هو ووزرائه وأن يسلم السلطة في الموعد ذاته حتى لا يصل الى حجة أن المدة لم تكن كافية بسبب عرقلة حكومة الوحدة.

ووصف الوافي إلى أن البرنامج الذي قدمه باشاغا للبرلمان بالبرنامج التوسعي الذي لا يوحي بأنه سيسلم السلطة في فترة معينة.

وخلص الوافي إلى أن الجميع قد تناسوا مسألة الانتخابات، مطالبًا المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالعمل من خلال مكاتبها لدعم العملية الانتخابية، محذرًا من الوصول إلى لحظة ما يتم فيها التحجج بضيق الوقت والتذرع بالقوة القاهرة وما شابه ذلك من مبررات.

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