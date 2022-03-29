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وزير المالية والتخطيط يحيل المقترح النهائي لجدول مرتبات موحد إلى رئيس الحكومة

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أعلن وزير المالية والتخطيط بالحكومة الليبية أسامة حماد الانتهاء من إعداد جدول مرتبات موحد و أنه قد تم إحالة المقترح النهائي إلى  رئيس الحكومة بعد أن تم إعداده بالتعاون مع وزارة المالية و مجلس التخطيط الوطني ولجنة المالية بالبرلمان وخبراء من مصرف ليبيا المركزي

و أكد حماد عبر خطاب موجه إلى رئيس الحكومة فتحي باشاغا أن المقترح النهائي مرفقٌ بالجداول التفصيلية بحسب المجموعات الوظيفية و معدلات الأداء ليتم إحالته إلى مجلس النواب لدراسته واعتماده بعد إبداء الملاحظات

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قناة ليبيا الحدث

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