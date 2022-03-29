وزير المالية والتخطيط يحيل المقترح النهائي لجدول مرتبات موحد إلى رئيس الحكومة

أعلن وزير المالية والتخطيط بالحكومة الليبية أسامة حماد الانتهاء من إعداد جدول مرتبات موحد و أنه قد تم إحالة المقترح النهائي إلى رئيس الحكومة بعد أن تم إعداده بالتعاون مع وزارة المالية و مجلس التخطيط الوطني ولجنة المالية بالبرلمان وخبراء من مصرف ليبيا المركزي

و أكد حماد عبر خطاب موجه إلى رئيس الحكومة فتحي باشاغا أن المقترح النهائي مرفقٌ بالجداول التفصيلية بحسب المجموعات الوظيفية و معدلات الأداء ليتم إحالته إلى مجلس النواب لدراسته واعتماده بعد إبداء الملاحظات