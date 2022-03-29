وزير الخارجية اليوناني: ناقشت في مصر مسألة وجود حكومتين بليبيا

بحث وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، مع نظيره المصري سامح شكري، في العاصمة القاهرة، تطورات الوضع في ليبيا، والحرب الروسية الأوكرانية وقضية شرق المتوسط.

ونقلت جريدة «كثيمريني» اليونانية، الثلاثاء، عن دندياس عقب لقاء نظيره المصري في العاصمة القاهرة، أن الجانبين ناقشا الوضع في ليبيا، حيث «تشترك اليونان ومصر في رؤية مشتركة»، مؤكدا «رغبتهما في الاستقرار في منطقة ذات أهمية استراتيجية للقاهرة».

– اليونان تعين سفيرها لدى الجزائر مبعوثا خاصا إلى ليبيا

كما ناقش الوزيران «بالتفصيل الوضع في ليبيا الذي نشأ مع وجود حكومتين برئاسة عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، وكيف يمكننا تنسيق أعمالنا حتى تتجه ليبيا أخيرا إلى الانتخابات»، حسب تغريدة الوزير اليوناني عبر «تويتر».

وفي 17 مارس الجاري، أعلنت اليونان تعيين سفيرها لدى الجزائر، جيورجوس زهاروداكيس، مبعوثا خاصا إلى ليبيا، ليحل محل السفير كريستودولوس لازاريس.

وأمس الإثنين، قال وزير الخارجية المصرية سامح شكري في مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة مع نظيره القطري محمد عبدالرحمن آل ثاني، إن مصر تدعم الحل السياسي في ليبيا. وشدد نظيره القطري على أن موقف بلاده «متطابق مع مصر، من حيث دعم الحل السياسي وصولا لانتخابات حرة نزيهة».

وأردف آل ثاني: «لا نريد أن نرى أي شيء يحدث انقساما، قد يؤدي لتصعيد أو عمل عسكري في ليبيا». وتابع: «ونريد أن يكون هناك وضع استقرار، ونتمنى أن يجري التوافق بين الأشقاء الليبيين وصولا لبر الأمان».