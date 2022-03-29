تسليم أكثر من 16 ألف جواز سفر لـ34 محطة تصوير بالخارج

قالت إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة، الثلاثاء، إنها سلمت 16,515 جواز سفر لـ 34 محطة تصوير خاصة بإصدار جوازات السفر للجاليات الليبية المقيمة بالخارج منذ مباشرة مهامها في يونيو من العام الماضي.

وأوضحت الإدارة أنها سلمت خلال هذا الأسبوع 1,013 جواز سفر لمحطة كندا، 101 لمحطة كوريا، و68 لمحطة الأردن، و17 لمحطة السودان، و231 لمحطة صربيا و23 لمحطة رومانيا، إضافة إلى تسليم 373 جواز سفر إلى محطة لندن.

وأشارت الإدارة إلى أن عملية تسليم جوازات السفر مستمرة لتقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات للجاليات الليبية المقيمة بالخارج.

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