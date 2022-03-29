الكبير يبحث مع السفير الألماني مسار توحيد مصرف ليبيا المركزي

استقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بمكتبه اليوم الثلاثاء، سفير دولة ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا ميخائيل أونماخت.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي، في بيان، أنه خلال اللقاء “تم تبادل وجهات النظر حول العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومسار توحيد مصرف ليبيا المركزي، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على إمدادات الطاقة، وأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه ليبيا للإسهام في مواجهة تلك التداعيات”.

وختم البيان موضحًا أن الاجتماع شارك فيه انيكا انجلز نائبة رئيس البعثة، وارنه شنايدر مسؤول الشؤون السياسية بالسفارة الألمانية.