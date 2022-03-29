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تفعيل الإدارة المحلية.. محور لقاء الدبيبة مع عمداء بلديات المنطقة الشرقية

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة مع عدد من عمداء البلديات في المنطقة الشرقية ما تم تنفيذه في إطار نقل الاختصاصات وتفعيل الإدارة المحلية وكيفية الاستفادة من الإيرادات.

وشهد اللقاء الذي عقد الثلاثاء بالعاصمة طرابلس بحث العراقيل التي تواجه البلديات والمشروعات المنفذة ضمن المخصصات المالية للعام 2021، حيث أكد الدبيبة على ضرورة دعم الإدارة المحلية من خلال دعم البلديات ونقل الاختصاصات لها.

وحضر الاجتماع نائب رئيس حكومة الوحدة حسين القطراني ووزراء الإسكان والتعمير والحكم المحلي والداخلية والرياضة، إلى جانب 26 من عمداء البلديات بالمنطقة الشرقية.

وكان عدد من عمداء بلديات برقة قد أكدوا، عبر بيان لهم في وقت سابق؛ على أن الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا هي الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد، وأنهم سيكونون إحدى جهات تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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