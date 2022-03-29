الفريق أول ركن محمد الحداد يتفقد إدارة المنطقة العسكرية الساحل الغربي ويلتقي آمرها وعدد من ضباطها

طرابلس 29 مارس 2022 (وال)- أجرى رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد صباح اليوم الثلاثاء، زيارة تفقدية لإدارة المنطقة العسكرية الساحل الغربي.

حيث كان في استقباله آمر المنطقة اللواء دكتور صلاح الدين النمروش، وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود بالمنطقة، وفقا لما نشره المركز الإعلامي للمنطقة عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

ورافق الحداد خلال زيارته لإدارة المنطقة؛ مدير ادارة التدريب نوري الشنوك، ورئيس أركان القوات البرية اللواء الفيتوري غريبيل، واللواء مصطفى يحي عضو اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

حيث عبر رئيس الأركان العامة خلال جولته داخل مقر المنطقة العسكرية ومركز التدريب التابع للمنطقة، عن سعادته بمستوى الالتزام والانضباط.

وعقد الحداد خلال جولته؛ اجتماعًا مع آمر المنطقة اللواء دكتور صلاح الدين النمروش، تم خلاله مناقشة الخطة التدريبية التي أعدتها المنطقة، واحتياجات مراكز التدريب.

كما عقد رئيس الأركان العامة اجتماعًا آخر مع الضباط وضباط الصف، مُثنيًا على إلتزامهم واحساسهم العالي بالمسؤولية، وتنفيذ المهام المناطة بهم.(وال)

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