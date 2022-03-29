لجنة إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة تلغي كافة التعاقدات والاتفاقيات التي وقعت من قبل الرعيض

عقدت لجنة إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة اجتماعها العادي الأول لسنة 2022 م.

وخلال الاجتماع الذي عقد بمقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة، بمشاركة 14 غُرفة و 36 عضواً من لجنة الإدارة بمختلف الغُرف، تم التأكيد على عدم التعامل محمد الرعيض لعدم قانونية رئاسة الاتحاد، وأن يتم تكليف فرحات التومي رئيساً مؤقتاً بصفته نائب رئيس لجنة إدارة الاتحاد، لحين ترشيح وزارة الاقتصاد رئيساً لها، وإلغاء كافة التعاقدات والاتفاقيات التي وقعت بالمخالفة من قبل محمد الرعيض.

كما تم التأكيد علي استمرار أبوبكر شنب مديرا عاما للاتحاد العام، بالإضافة مطالبة النائب العام بالإسراع في ضبط الجناة في حادثة سحب أموال الاتحاد من حسابه في مصرف اليقين، ومطالبته بالإسراع في إخراج القوة المسلحة المقتحمة للمقر الإداري للاتحاد التي تدعي دخوله بناءً على تعليماته.