باشاغا يحيل للبرلمان مشروع قانون لإعداد جدول مرتبات موحد بكل القطاعات

وجه وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية، أسامه حماد، خطابا إلى رئيس وزراء الحكومة فتحي باشاغا يؤكد فيه الانتهاء من مشروع جدول مرتبات موحد لكل قطاعات الدولة.

وأحال وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية مشروع القانون إلى رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، مشيرا إلى أن الأخير أحاله بدوره إلى مجلس النواب تمهيدا لعرضه للمناقشة.

وذكر حماد، مشروع القانون هدفه إعداد جدول مرتبات موحد لكل قطاعات الدولة، مشيرا إلى أن المشروع أعدته اللجنة المشكلة من استشاريين بمجلس التخطيط الوطني ومجلس النواب والمصرف المركزي ووزارة المالية.