النائب العام يكشف عن استراتيجيته الرامية إلى تطوير عمل هيئة النيابة العامة

طرابلس 29 مارس 2022 (وال)- قال النائب العام الصديق الصور، إن مكتبه يعمل على تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تطوير عمل هيئة النيابة العامة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الصور الإثنين؛ مع المحامي العام في دائرة استئناف الخمس، ورئيس نيابة ترهونة الابتدائية، ومديري النيابات الجزئية، وأعضائها بدائرة اختصاص محكمة ترهونة الابتدائية، لمناقشة العوائق التي حدت من فعّالية سير العمل القضائي في سلك النيابة العامة، من بينها تدني مستوى أداء مأموري الضبط القضائي، وعدم وجود التزام من قبلهم بشأن تنفيذ بعض الأوامر.

وأضاف النائب العام خلال اللقاء؛ أنه تم إنجاز تهيئة مناسبة لبيئة العمل في نيابات دائرة محكمة استئناف الخُمس، وتوفير الإمكانيات اللازمة لتيسير العمل، وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لمكتب النائب العام عبر موقع فيسبوك.

وأكد أن مكتبه وبدعم حكومي شرع في توفير التجهيزات الإلكترونية اللازمة لإطلاق أنموذج أتمتة عمل الهيئة ورقمنته؛ فضلا عن إنشاء مركز البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام؛ للإسهام في التدريب الهادف إلى تعزيز القدرة الفنية والتشغيلية للإطاريْن القضائي والوظيفي.

وقال الصور إن موجبات الولاية تحتم عليهم العمل على ترسيخ قيمة سيادة القانون؛ واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الالتزام بما يتصل بتلك القيمة، وأخصّها متابعة أعمال جهات إنفاذ القانون الخاضعة لإشراف النيابة العامة؛ وتسجيل الملاحظات المتعلقة بها في مدونات تقارير التفتيش الشهرية.

في إطار إشراك السادة أعضاء النيابة العامة في تشخيص المعوِّقات التي تحدُّ من فعالية العمل؛ والإسهام في وضع الحلول الملائمة لها؛ ودعم القرار داخل هيئة النيابة. (وال)

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