الغزال: التوافق بين مجلسي النواب والدولة أصبح جزءًا من الإعلان الدستوري ومن المستحيل التراجع عنه

قال المحلل السياسي والصحفي الليبي سالم الغزال إن ليبيا لا زالت تعاني من التصحر في العمل الحزبي السياسي، ونظام الأحزاب في ليبيا لا يزال ضعيفاً جداً ولا يؤثر على المشهد السياسي، بعكس ما يظنه المجتمع الدولي.

وتابع الغزال في تصريح لموقع العين الإخبارية إن المجتمع الدولي يظن أنه من خلال اللقاءات المستمرة مع الأحزاب عبر المبعوث الخاص للولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند والمستشارة الأممية ستيفاني وليامز، سيتم الضغط على السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب، ولكنها في الحقيقة لن تجدي نفعا في ذلك.

وأردف أن الزخم نحو الاستحقاق المنتظر، ما يزال موجودا ومجلس النواب أصدر خارطة طريق واضحة في هذا الشأن ولكن العيب الوحيد في هذه الخارطة أنه لا يوجد مدد محددة تستند عليها السلطة التنفيذية والمفوضية العليا للانتخابات لإجراء الاستحقاق، حيث أنها أشارت لخطوات وليس لمدد.

وحول مبادرة وليامز حول القاعدة الدستورية، فرأى الغزال أن التوافق بين مجلسي النواب والدولة أصبح جزءًا من الإعلان الدستوري بعد تضمينه في التعديل رقم 12، ومن المستحيل التراجع عنه، وقد اتخذ مجلس النواب الخطوة، وأن المفترض هو دعم هذا التوافق وليس الاستهانة به وافتراض انعدام وجوده.