المشري: مجلس الدولة عاكفٌ من أجل إنجاح الاستحقاق الانتخابي

عقد رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، اليوم الثلاثاء، رفقة النائب الأول له مسعود عبيد والنائب الثاني له عمر بوشاح اجتماعاً بلجنة التوافق المنتخبة من مجلس الدولة لإعداد القاعدة الدستورية، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.
كما التقى المشري، رئيسَ المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، بمقر المجلس في طرابلس.
كما التقى المشري، أيضاً، وزيرا الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، والدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي بالحكومة منتهية الولاية بمقر المجلس في طرابلس.
وبحسب بيان للمجلس الاستشاري، فقد استعرض اللقاء أهم الملفات السياسية الجارية بالبلاد، حيث تحدث المشري خلال اللقاء عن جهود المجلس الاستشاري التي تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار.
وأكد المشري على ضرورة تلبية طموح الشعب الليبي في بناء دولته المنشودة من خلال الاستحقاق الانتخابي المبني على أسس دستورية وقانونية صحيحة، مشيرا إلى أن مجلسه عاكفٌ من أجل إنجاح هذا الملف.
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