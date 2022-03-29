 76 نائبا بالبرلمان: نرفض أي حوار قبل عمل الحكومة الشرعية داخل طرابلس

أصدر 76 نائبا بمجلس النواب بيانا حول موقفهم من المسار الدستوري والانتخابات، والذين أعلنوا فيه رفض أي حوار لا يتم فيه احترام سيادة القرار الوطني التوافقي باستلام الحكومة الليبية الشرعية بقيادة فتحي باشاغا من داخل العاصمة طرابلس.

وجدد النواب الموقعون على البيان دعمهم لخارطة الطريق والتعديل الدستوري الثاني عشر، مؤكدين رفضهم لمناقشة تشكيل أي لجان خارج إطار التعديل الدستوري الثاني عشر الذي تم إقراره واعتبار أي حوار يجرى خارج هذا الاطار غير دستوري.

ورفض النواب الدخول في أي حوار قبل قبول واحترام سيادة القرار الوطني التوافقي واستلام الحكومة الليبيبة الشرعية لمهامها من داخل العاصمة طرابلس وبسط نفوذها على كامل البلاد.

وأكد البيان على ضرورة التزام البعثة الأممية بدورها الداعم للعملية السياسية واحترام ودعم أي اتفاق ليبي ليبي يتم التوصل إليه، مؤكدين التزام مجلس النواب التام بإجراء الانتخابات في موعدها والقيام بكل ما هو مطلوب منه في سبيل إنجاز ذلك دون تأخير.