الصور يستعرض مساعي النيابة العامة لإنصاف ضحايا مجازر ترهونة

التقى المستشار النائب العام، الصديق الصور، الاثنين، مجموعة من أعضاء رابطة ضحايا مدينة ترهونة، في سياق مساعي النيابة لإنصاف ضحايا جرائم القتل، التعذيب، الإخفاء القسري؛ والتعدِّي الجسيم المرتكبة من قبل عناصر المجموعات المسلحة في مدينة ترهونة خلال السنوات الماضية، وكفالة مشاركة ذويهم في الإجراءات الجنائية.

وعرض أهالي الضحايا ما تعرَّض له المجني عليهم من انتهاكات، وأبدوا استياءهم من تأخر إنجاز التقارير الفنية لتحليلات الحمض النووي للعينات المأخوذة من الضحايا ومطابقتها مع العينات المأخوذة من أسرهم لتحديد هوية الضحايا، وافتقاد عمل الجهات الضبطية الرامي إلى ضبط وإحضار الجناة للفاعلية.

من جانبه، وجّه المستشار النائب العام بضرورة حشد الإمكانيات لضمان مساءلة الجناة، وتوثيق الحقيقة، وجبر الضرر، وضبط وإحضار الجناة واللجوء إلى المختبرات المعترف بها دوليًا لغرض تحصيل نتائج تحليل الحمض النووي للضحايا في أقرب وقت.

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