رئيس الليبية للاستثمار يطلع الدبيبة على الإجراءات المتخذة لحماية أصولها في الخارج

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة برئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود حسن ، واطلعا على «آخر المستجدات حول الإجراءات المتخذة لحماية أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في الخارج» وفق منشور للمؤسسة.

وذكرت المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن محمود أكد خلال اللقاء الذي عُقد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس «أن مجلس الأمناء برئاسة عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية هو الجهة الإشرافية العليا على المؤسسة وفقا لقانون تنظيمها»…

كما أوضحت المؤسسة الليبية للاستثمار أن رئيسها قدم للدبيبة «إحاطة ببعض المسائل الخاصة بسير الاستثمارات في الخارج ومنها آخر المستجدات حول الإجراءات المتخذة لحماية أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في الخارج».

مضيفة أن الدبيبة أكد خلال اللقاء على «ضرورة الاستمرار في الجهود المبذولة من إدارة المؤسسة لحماية أصولها في بلجيكا بما يضمن حماية هذه الأصول وصونها».