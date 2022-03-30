وزير التعليم العالي يلغي كافة الأختام المستخدمة والتوقيعات المعتمدة لدى كل الإدارات في الوزارة

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي عاشور المسماري، اليوم الأربعاء، التعميم رقم 2 لسنة بشأن الغاء أختام وتوقيعات.

المسماري، وفي تعميمه الذي طالعته قناتنا، قال: “تعتبر كل الأختام المستخدمة والتوقيعات المعتمدة لدى كل الإدارات والمكاتب والأقسام والوحدات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات والمراكز والهيئات التابعة لها في حكم الملغات، ولا يعتد بها إلا بخطاب رسمي صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالحكومة الليبية، وكل من يخالف ما ورد في هذا التعميم يتحمل كامل المسؤولية القانونية وما يترتب عليها من إجراءات إدارية ومالية وقضائية”.