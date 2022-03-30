شركة الكهرباء: انقطاع في التيار بمنطقة النجيلة والسواني بسبب سرقة الأسلاك

عبرت الشركة العامة للكهرباء عن استيائها الشديد من تكرار الاعتداءات على مرافق الشركة من أعمال السرقة والنهب لمكونات الشبكة الكهربائية من قبل مجموعات خارجة عن القانون.

وذكرت الشركة، في بيان لها، «تتواصل أعمال السرقة والنهب والاعتداءات علي مكونات الشبكة الكهربائية من قبل مجموعات خارجة عن القانون والذين يعملون جاهدين بإلحاق الأذى والضرر بالشبكة الكهربائية».

وأضاف «كان آخر تلك الأعمال سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1700 متر بمنطقة النجيلة، وكذلك سرقة أسلاك ضغط عالي بمسافة 2150 متر بمنطقة السواني، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المساكن والمزارع».