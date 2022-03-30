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باشاغا وسولير يشددان على ضرورة إجراء الانتخابات المتزامنة في ليبيا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد المبعوث الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، في اتصال مع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا؛ على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، من خلال اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”.

وشدد الطرفان على ضرورة الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا، بحسب ما ورد في منشور على الصفحة الرسمية للسفارة الفرنسية في ليبيا.

وأكد الطرفان على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في أنحاء ليبيا كافة، كحل رئيس للخروج بالبلاد من أزمتها الحالية.

وسبق أن كشف مصدر لـ “218” أن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا قد أرسل مبعوثين إلى فرنسا وبريطانيا؛ لأجل كسب اعترافهما بالحكومة الجديدة، دون ذكر هوية المبعوثين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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