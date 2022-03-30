الحداد يتفقد إدارة المنطقة العسكرية الساحل الغربي ويلتقي آمرها وعدد من ضباطها

قام رئيس الأركان العامة للجيش الليبي في حكومة الدبيبة، الفريق أول ركن ” محمد الحداد ” بزيارة تفقدية صباح أمس الثلاثاء إلى إدارة المنطقة العسكرية الساحل الغربي .

وكان في استقباله آمر المنطقة اللواء دكتور ” صلاح الدين النمروش ” وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود بالمنطقة وفقا لما نشره المركز الإعلامي للمنطقة عبر صفحته الرسمية بموقع ” فيسبوك “.

وقد رافق الفريق” الحداد ” خلال زيارته إلى إدارة المنطقة مدير ادارة التدريب ” نوري الشنوك ” ورئيس أركان القوات البرية اللواء ” الفيتوري غريبيل ” واللواء ” مصطفى يحي ” عضو اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وعبر رئيس الأركان العامة خلال جولته داخل مقر المنطقة العسكرية ومركز التدريب التابع للمنطقة عن سعادته بمستوى الالتزام والانضباط.

وعقدا اجتماع خلال جولته مع آمر المنطقة اللواء دكتور ” صلاح الدين النمروش ” تم خلاله مناقشة الخطة التدريبية التي أعدتها المنطقة، واحتياجات مراكز التدريب.

كما عقد رئيس الأركان العامة اجتماعا آخر مع الضباط وضباط الصف، مثنيا على التزامهم واحساسهم العالي بالمسؤولية، وتنفيذ المهام المناطة بهم