المنظمة الليبية لحقوق الإنسان تدين إغلاق مركز رأس لانوف لذوي الاحتياجات الخاصة

أدانت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان واقعة إغلاق مركز “أبناؤنا” لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة راس لانوف، وذلك لانه تم التعدي على ممتلكاته والعبث بالأغراض الخاصة بالطلبة ورميها خارج الفناء، وكسر الأبواب وتغيير أقفالها ورمي لافتة المركز من قبل خارجين عن القانون، لأغراض شخصية، بحسب تقرير مندوب المنظمة.

وأضافت المنظمة، في بيان لها، أن المركز المعتدى عليه مخصص وفق إجراءات رسمية لرعاية أبناء المدينة من ذوي الاحتياجات الخاصة ويقدم خدمات إنسانية تطوعية لراس لانوف وما جاورها، لاسيما في ظروف غياب المؤسسات التي تُعنى بشريحة الأطفال ذوي الإعاقة والتوحد ومتلازمة داون.

وانتهى بيان المنظمة بالمطالبة من كل الجهات ذات العلاقة الأمنية والقضائية باتخاذ الإجراءات المناسبة لردع الخارجين عن القانون، كما دعت أهل المدينة وعموم المنطقة إلى الوقوف مع هذه الفئة وقفة جادة والتضامن مع القائمين على المركز لإعادة فتحه