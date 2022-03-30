اقتصاد حكومة تصريف الأعمال: ترتيبات لاستيراد 150 ألف طن دقيق من تركيا

وفق بيان نشرته صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، أمس الثلاثاء، على “فيسبوك” أعلنت فيه عن ترتيبات لاستيراد 150 ألف طن دقيق من تركيا، ».

وجاء هذا البيان خلال لقاء جمع مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة طارق النجار، وكبير المستشارين التجاريين بسفارة تركيا لدى دولة ليبيا، حيث جرى مناقشة تعزيز التبادل والتعاون التجاري بين البلدين.

واللقاء الذي عقد بحضور مديري إدارات التجارة الخارجية والتعاون الدولي والدراسات والإصلاحات الاقتصادية ومدير مكتب المتابعة، ناقش آلية تنفيذ عملية توريد مادة الدقيق بالتعاقد مع الشركات والمصانع بجمهورية تركية، وتسهيل الإجراءات عبر الموانئ بالتعاون مع السفارة التركية لدى ليبيا.

وأكد طارق النجار خلال اللقاء، ضرورة استثناء ليبيا من إجراءات حظر التصدير الصادرة مؤخراً بجمهورية تركية، وعدم فرض قيود على تعاقدات توريد السلع المبرمة لصالح الشركات الليبية.

ومن الجدير بالذكر أنه في 10 مارس الجاري، التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، بالسفير التركي كنعان يلمز، وناقشا آلية التعاون التي تيسّر حركة التبادل التجاري بين البلدين، والمتمثلة في السلع الاستراتيجية الأكثر احتياجًا لدى المواطن كالدقيق والزيت.

وفي سياق متصل، فقد أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، محمد الحويج، في 3 مارس الجاري، تعليماته بتجميد السجل التجاري لشركات ومطاحن الدقيق غير الملتزمة بتنفيذ آلية توزيع الدقيق المعتمدة.

كما شدد الوزير على قصر توزيع الدقيق على المخابز من خلال النقابة العامة للمخابز، والالتزام بالسعر الاسترشادي المعتمد من الوزارة،.