خسارة المنتخب الوطني أمام نظيره الموريتاني بهدفين دون رد

فقد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، نتيجة مباراته الودية الثانية، أمام نظيره موريتانيا بهدفين دون رد، والتي أُقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على أرض الأخير ضمن الدورة الودية، خلال فترة التوقف الدولي الجارية (أيام فيفا).

افتتح منتخب موريتانيا الأهداف عن طريق اللاعب أبو بكر كمارا في الدقيقة 38، من ركلة جزاء. وعزز حميه الطنجي النتيجة لأصحاب الأرض بهدف ثانٍ في الدقيقة 59 من ركلة جزاء أيضًا.

وشارك في الدورة منتخبات ليبيا وموريتانيا والنيجر وموزمبيق، وكان المنتخب الوطني الليبي قد حقق الفوز في مباراته الأولى على حساب منتخب النيجر بهدفين مقابل هدف.

ويعتبر هذا الفوز الأول لمنتخب موريتانيا على فرسان المتوسط سواءً على المستوى الرسمي أو الودي حيث سبق أن التقى المنتخبان من قبل أربع مرات حقق منتخب ليبيا الفوز مرة واحدة وحسم التعادل نتيجة المباريات الثلاث الأخرى.