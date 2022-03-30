القطراني: مشاكل البلديات كثيرة وحكومتنا جاءت لوضع الحلول المناسبة

صرح نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي القطراني، إن «مشاكل بلديات برقة كثيرة وإنهم كمسؤولين بالحكومة ما جاءوا إلا لوضع الحلول المناسبة التي تضع حدا لمعاناة المواطن»،

جاء تصريح القطراني خلال اجتماع موسع عقده أمس الثلاثاء، بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع عدد من عمداء بلديات المنطقة الشرقية بحضور وزراء الكهرباء عوض البدري، والاتصالات سالم الدرسي، والزراعة والثروة الحيوانية يونس سالم حسن، والأشغال العامة نصر شرح البال، والشباب المهدي شعيب محمد، والموارد المائية محمد عبدالكريم دومة ومستشار وزير الحكم المحلي أحمد بوالخنة.

ووفق مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي، فقد اعتبر القطراني، أن «أولى الخطوات لتصحيح الأوضاع هي تفتيت المركزية التي أثقلت كاهل المواطن، إضافة إلى اتخاذ كافة القرارات التي تساعد في حل المختنقات بالبلديات».

.وأضاف المكتب عبر صفحته على «فيسبوك» إن عمداء البلديات الحاضرين استعرضوا خلال الاجتماع «كافة المشاكل التي يعانون منها في بلدياتهم بسبب قلة الإمكانات والتخبط الإداري في قرارات وزارة الحكم المحلي بالحكومة منتهية الولاية الأمر الذي ترتب عليه تدنيا في مستوى الخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر».

مردفآ أن العمداء الحاضرين أكدوا أيضا «أن عدم وجود الإدارة الحقيقة التي تضع الحلول المناسبة والمباشرة لكافة المختنقات كان هو السبب الرئيسي في معاناة المواطن وانعدام الخدمات إضافة إلى عدم وجود قنوات اتصال مباشرة مع المعنيين كالوزراء ومسؤولي القطاعات».

ومن جهته أكد القطراني للحاضرين أنه «يثمن احترام عمداء البلديات لشرعية الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب»، مشددا في ختام كلمته «على ضرورة العمل الجماعي لإيجاد الحلول المناسبة» لكافة المشاكل التي تعاني منها البلديات.

كما وعد نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب علي القطراني عمداء البلديات الحاضرين، بأنه سيقوم بزيارات ميدانية رفقة الوزراء إلى بلديات المنطقة الشرقية للوقوف بشكل مباشر على كل الملاحظات التي قدمها عمداء البلديات خلال الاجتماع.