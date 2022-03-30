المنقوش بعد لقاء بوريطة: الانتخابات الليبية قبل نهاية العام

هامش الدورة العادية الحادية والعشرين للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، ناصر بوريطة، مع وزيرة الشؤون الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، حيث عقدا جلسة مباحثات وتمحورت حول العلاقات الثنائية، وآخر تطورات الوضع السياسي في ليبيا.

وعلى إثر انتهاء المحادثات، أكدت المسؤولة الليبية لوسائل الاعلام، أن “المغرب كان دائما دولة داعمة للانتقال الديمقراطي والتبادل السلمي في ليبيا”، مشيرة إلى أن المسار المتعلق بالانتخابات الليبية في طور الإنجاز، في وقت تبذل فيه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جهودها لإرساء قاعدة دستورية لتنطلق على أساسها الانتخابات.

توقعت الوزيرة، المنقوش، إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي قائلة: ”أننا نعمل جميعا للوصول إلى تنظيم انتخابات نزيهة”.