العابد يشارك في القمة العالمية للحكومات 2022 بالإمارات – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

شارك وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد الرضا، بوفد رفيع المستوى في فعاليات افتتاح القمة العالمية للحكومات 2022م، التي انطلقت فعالياتها الثلاثاء، وتستمر على مدى يومين بدولة الإمارات.

وبحسب بيان الوزارة، تبحث القمة التحديات الملحة حول عدد من القضايا، أهمها تطوير العمل الحكومي. بمشاركة قادة دول ورؤساء حكومات ووزراء ومسؤولين ورؤساء منظمات دولية وخبراء عالميين. وبحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وشارك وزير العمل والتأهيل في الجلسة المسائية بمركز دبي للمعارض، إكسبو 2020. وبحضور وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل بدولة الإمارات عهود بنت خلفان الرومي. ضمن المنتدى الذي يناقش الإدارة الحكومية العربية بمشاركة وزراء العمل والتنمية الإدارية العرب. وبحضور الدكتور ناصر القحطاني مدير عام منظمة العمل العربية.

وجرى مناقشة أهم مخرجات تقرير حالة الإدارة الحكومية العربية، ومقترح مبادرة الشبكة العربية للتطوير الحكومي.