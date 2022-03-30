الداخلية: ضبط كمية كبيرة من أسلاك الكهرباء معدة للتهريب خارج ليبيا

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط كمية كبيرة من النحاس المستخدم في أسلاك الشبكة الكهربائية والتي كانت مجهزة للتهريب في إحدى الهناجر بمنطقة الجفارة.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن ذلك يأتي في إطار الحملة التي تنفذها الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية بناء على تعليمات مدير عام الإدارة بمتابعة وتفتيش محلات بيع وشراء الخردة.

وأضافت، أنه بعد ورود معلومات لإدارة حماية الطاقة الكهربائية الجفارة مفادها وجود كمية من النحاس المجهزة للتهريب في إحدى الهناجر بالمنطقة.

وتابعت أنه من خلال البحث والتحري تبين أن المكان لشخص ليبي يدعي “ع.م” وشخص آخر سوري الجنسية يدعي “ح.ش”، وبالتنسيق مع قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق والدخول للمكان وتفتيشه تم العثور على شاحنة نوع “أفيكو دنمبر” محملة بكمية من الأسلاك النحاسية مختلفة الأنواع والاطوال مجهزة للتهريب.