سرقة أكثر من 3 آلاف مترا من الإسلاك الكهربائية في النجيلة والسواني

العنوان-طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة 3850 مترا من أسلاك الضغط العالي في منطقتي النجيلة والسواني، مشيرة أنها لازالت تعاني تكرار سرقة الأسلاك الكهربائية في بعض المناطق الليبية.

وفي بيان لها عبر صفحتها بـ فيسبوك قالت الشركة: “إن أعمال السرقة والنهب والاعتداءات على مكونات الشبكة الكهربائية ما زالت متواصلة من قبل مجموعات خارجة عن القانون يعملون جاهدين بإلحاق الأذى والضرر بالشبكة الكهربائية”.

وأوضحت الشركة أن آخر تلك العمليات سرقة أسلاك ضغط عالٍ مسافة 1700 متر بمنطقة النجيلة، وسرقة أسلاك ضغط عالِ مسافة 2150 متر بمنطقة السواني.

يذكر أن الشركة العامة للكهرباء تتعرض إلى السرقة بشكل متكرر رغم مطالبتها بتدخل الجهات المختصة للحد من ظاهرة السرقة.