صحيفة فرنسية: نقل سوريين من ليبيا للقتال في أوكرانيا

أكدت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية أنه تم نقل مرتزقة سوريين تابعين لشركة الأمن الروسية فاغنر في ليبيا، إلى سوريا؛ تحضيرًا لإعادة إرسالهم إلى أوكرانيا لدعم القوات الروسية، بحسب ما أفادت به منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.

وأضافت “لوفيغارو”، بحسب شهادة حارس سوري يعمل لدى شركة نفط قرب بنغازي، أن ضابطًا روسيًا جاء برفقة مترجم، وأخبر مجموعة من السوريين أنه سيتم نقلهم إلى مكان آخر دون أن يحدد هذا المكان، وطلب من 25 منهم أن يجمعوا أغراضهم، ليلتحقوا فيما بعد ب 150 مقاتلاً آخرين في مطار بنغازي فقد الاتصال بهم جميعًا منذ تلك اللحظة.

وسبق أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن 16 ألف سوري مستعدون للقتال إلى جانب جنوده، كما تم تداول معلومات تفيد بتسجيل آلاف السوريين لأسمائهم في مناطق مختلفة من سوريا للقتال في أوكرانيا.

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