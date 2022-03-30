بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 30 مارس 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 30 مارس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تكون الاجواء متقلبة هذا اليوم على مناطق غرب ليبيا مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار, وتتأثر مناطق الشرق الليبي بهذه التقلبات بداية من يوم الغد.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد علي أغلب المناطق الساحلية مع احتمالية بسيطة لسقوط أمطار خفيفة علي أقصي الساحل الغربي.

الرياح: جنوبية إلي جنوبية شرقية نشطة السرعة مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار, تتحول يوم الغد إلي غربية فجنوبية غربية معتدلة السرعة إلي نشطة أحيانا علي أقصي الساحل الغربي.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (32 – 36) مْ، وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد على المناطق الساحلية الممتدة من (زوارة حتي طرابلس) ليشمل الانخفاض يوم الجمعة باقي المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب .

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلي معتدلة السرعة وتكون نشطة يوم الغد علي أغلب المناطق مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20- 28) مْ وتصل إلى (30) مْ على جالو و رأس لانوف، وتسجل ارتفاع ملحوظ يوم الغد على اغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب العالية .

الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية غربية نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وقد تسبب في هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (34 – 39) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط يوم الغد مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (31- 33) مْ .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:25)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:56).