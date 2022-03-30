النعّاس: العقول السليمة في قطر والشخوص الجوفاء في ليبيا

رأى محمد بشير النعاس، المحلل العسكري في قنوات الإخوان المسلمين، أن قطر دولة قزمية، ولكن وزنها يتجاوز حجمها بكثير.

وقال النعاس في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “عدد سكان قطر يساوى أقل من ربع سكان ليبيا، وإنتاجها من النفط الخام أقل من إنتاج ليبيا بكثير، وإنتاجها من الغاز كبير ولكن ليبيا تستطيع رفع إنتاجها من الغاز إلى حد كبير إذا قررت الاستثمار في هذا المجال لأنها تملك احتياطيا لا بأس به من هذا الخام”.

وأضاف “لكن ما هو الفرق الجوهري بينننا وبين دولة قطر؟، الفرق الجوهري بيننا وبينهم هو وجود العقل السليم من عدمه، ووجود الإرادة السليمة من عدمها، أنظر مثلا إلى أمير قطر الشاب اليافع، وإلى وزير خارجيته الشاب اليافع أيضا وإلى من حولهما من الرجال الحكماء وكيف يدبرون أمر بلدهم الصغير في حجمه وكيف جعلوه عظيما في وزنه”.

وتابع “انظر في حال بلدنا ذي الحجم الكبير جدا بالنسبة إلى قطر، وانظر إلى نماذج الرجال الذين يتصدرون واجهته ويصرون على قيادته، وسوف تكتشف أن الفرق بين البلدين هو كالفرق بين الثرى والثريا، الشخوص التي تلعب على مسرحنا عبارة عن شخوص كرتونية تمثل ظاهرة صوتية جوفاء لا جوهر فيها، والشخوص التي تلعب على مسرح دولة قطر (القزمية) تمثل ظاهرة عقلانية هادئة فاعلة، ذات جوهر مليء بالحكمة والنظر الاستراتيجي السليم”.