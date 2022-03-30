الارصاد: اجواء ساخنة ومتقلبة وارتفاع ملحوظ للحرارة على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 30/ 03 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الأجواء تكون ساخنة و متقلبة هذا اليوم على مناطق غرب ليبيا مصحوبة بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار, وقد تسبب في تدني الرؤية الأفقية على بعض المناطق، ويمتد تأثير هذه التقلبات لتشمل يوم الغد مناطق شرق ليبيا.

ووفقا للتقرير تكون درجات الحرارة القصوي هذا اليوم ما بين (30 – 36) مْ علي مناطق الغرب الليبي، وقد تصل درجات الحرارة هذا اليوم على مناطق الشرق الليبي مابين (20 – 30) مْ وتسجل ارتفاع ملحوظ يوم الغد علي أغلب المناطق.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تتحسن الأجواء تدريجياً على مناطق الغرب بداية من يوم الغد. والله اعلم