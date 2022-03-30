تقلبات جوية وارتفاع درجات الحرارة غربي البلاد

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تقلب الأجواء اليوم الأربعاء على مناطق غرب ليبيا مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار, وتتأثر مناطق الشرق الليبي بهذه التقلبات بداية من يوم الغد.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز تكون السماء في رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد علي أغلب المناطق الساحلية مع احتمالية بسيطة لسقوط أمطار خفيفة علي أقصي الساحل الغربي.

والرياح جنوبية إلي جنوبية شرقية نشطة السرعة مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار, تتحول يوم الغد إلي غربية فجنوبية غربية معتدلة السرعة إلي نشطة أحيانا علي أقصي الساحل الغربي.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (32 – 36) مْ، وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد على المناطق الساحلية الممتدة من (زوارة حتي طرابلس) ليشمل الانخفاض يوم الجمعة باقي المناطق.

أما في الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلي معتدلة السرعة وتكون نشطة يوم الغد علي أغلب المناطق مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20- 28) مْ وتصل إلى (30) مْ على جالو و رأس لانوف، وتسجل ارتفاع ملحوظ يوم الغد على اغلب المناطق.

بينما في الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية إلي ظهور بعض السحب العالية، والرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وقد تسبب في هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (34 – 39) مْ.

وفي الكفرة- السرير- تازربو تكون السماء صافية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط يوم الغد مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (31- 33) مْ .