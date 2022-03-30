ارتفاع في درجات الحرارة على معظم المناطق الليبية

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء ساخنة و متقلبة هذا اليوم على مناطق غرب ليبيا، مصحوبة بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وقد تتسبب في تدني الرؤية الأفقية على بعض المناطق، ويمتد تأثير هذه التقلبات لتشمل يوم الغد مناطق شرق ليبيا.

وتكون درجات الحرارة القصوى ما بين (30 – 36) مْ على مناطق الغرب الليبي، وقد تصل درجات الحرارة على مناطق الشرق الليبي إلى ما بين (20 – 30) مْ وتسجل ارتفاعًا ملحوظًا يوم الغد على غالبية المناطق.

كما يتوقع أن تتحسن الأجواء تدريجيًا على مناطق الغرب بداية من الغد.

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