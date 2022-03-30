المنقوش من المغرب: حكومتنا حققت تقدماً إيجابياً على كافة الأصعدة

شاركت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش والوفد الليبي المرافق لها في أعمال الدورة الحادية والعشرين للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء المقام في العاصمة المغربية الرباط، رفقة وفد ليبي.

وأوضح بيان نشره حساب وزارة الخارجية على فيسبوك، أن «المنقوش» أكدت خلال كلمتها في افتتاح أعمال الدورة على “أهمية تجمع الساحل والصحراء في تحقيق السلم والأمن، في هذا الفضاء الذي يضم عدد 25 دولة من دول القارة الأفريقية، وتمسك ليبيا بدورها تجاه عمقها الأفريقي”.

وأوضحت وزيرة خارجية حكومة الدببيبة، أن “التقدم الإيجابي على كافة الأصعدة الذي تحقق منذ تولي حكومة الوحدة الوطنية مهامها وحالة الاستقرار وتحريك عجلة التنمية الذي انعكس بشكل واضح بكافة المناطق الليبية، وأثر هذا التحول على جوار ليبيا”.

ولفت البيان، أن الوزيرة جددت تأكيدها على تقوية أجهزة التجمع وتعزيز فاعليتها واستعداد الدولة الليبية؛ لعودة هذه المنظمة للعمل من العاصمة الليبية طرابلس، واحتضان أشغالها على كل المستويات، وأن ليبيا تؤمن بضرورة تحقيق التكامل والتعاون الأفريقي ضمن أجندة التنمية الأفريقية.

ودعت «المنقوش» كل دول التجمع للتكاثف، لمواجهة الأخطار المشتركة وفي مقدمتها الجريمة المنظمة للجماعات المتطرفة، التي تستهدف العديد من الدول، الأمر الذي يحتم عليهم الأسرع في إعادة تفعيل وإحياء أجهزة تجمع دول الساحل والصحراء؛ لمواجهتها.

وختم البيان، موضحًا أن “نجلاء المنقوش كانت قد أدارت جزءاً من الجلسة، بناء على طلب من دولة تشاد باعتبارها رئيساً للمجلس التنفيذي لأعمال الدورة، حيث تعد إشارة طيبة بعودة الأمانة التنفيذية لطرابلس قريباً، ولعودة ليبيا بقوة لتجمع الساحل والصحراء، بدعم من الدول الأفريقية، والعربية الشقيقة”.