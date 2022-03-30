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خلال لقائه جمعة واللافي.. المشري: مجلس الدولة عاكف على إنجاح الاستحقاق الانتخابي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، الثلاثاء، بوزيرَ الدولة بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية لشؤون مجلس الوزراء، عادل جمعة، ووزيرَ الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، بمقر المجلس في طرابلس.

 وبحسب بيان مجلس الدولة استعرض اللقاء أهم الملفات السياسية الجارية بالبلاد، وقد بيّن المشري خلال اللقاء جهود المجلس الأعلى للدولة التي تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار، وتلبية طموح الشعب الليبي في بناء دولته المنشودة.

لافتا أن ذلك يأتي من خلال الاستحقاق الانتخابي المبني على أسس دستورية وقانونية صحيحة، وأن المجلس الأعلى للدولة عاكفٌ من أجل إنجاح هذا الملف.

 


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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