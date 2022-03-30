الأرصاد الجوية يحذر الصيادين من رياح نشطة إلى قوية

طرابلس 30 مارس 2022 (وال)- حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية الصيادين من رياح جنوبية شرقية نشطة إلى قوية على الساحل الغربي وتكون جنوبية إلى شرقية على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات تصل سرعتها ما بين (25 – 30) عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

السماء قليلة السحب تتكاثر صباح الغد مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الساحل الممتد من زواره إلى طرابلس.

والريح شلوق يتحول تدريجيا صباح الغد إلى شرش سرعته تتراوح ما بين (10 – 25) عقدة ويصل اليوم إلى (30) عقدة على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراته. وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75 – 2.25) متر.

والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب. ودرجة حرارة سطح البحر (14 – 16) درجة مئوية ، والرؤيـة متوسطة إلى جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

والريح براني يتحول تدريجيا إلى شلوق تتراوح سـرعته ما بين (05 – 20) عقدة تصل نهار الغد ما بين (20 – 30) عقدة على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات.

وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50 – 1.25) متر يصل ظهر الغد إلى (2.00) على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات.

والبحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات.

ودرجة حرارة سطح البحر (14 – 16) درجة مئوية، والرؤيـة جيدة إلى متوسطة بسبب إثارة الأتربة. (وال _ طرابلس)

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